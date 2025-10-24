Фицо отказался покрывать военные расходы Украины

Словакия продолжит поставлять гуманитарную помощь Украине, но не будет покрывать за счет собственного бюджета военные расходы.

© Газета.Ru

Об этом заявил премьер-министр республики Роберт Фицо в видеообращении, опубликованном на его странице в соцсети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Европейский союз и его государства-члены выделили Украине €177 млрд. Помогает и Словакия, но только гуманитарно», — заявил он.

По словам Фицо, нужно придерживаться принципа, что Словакия не будет финансово покрывать военные расходы украинской стороны. Он подчеркнул, что не выделит Киеву «ни единого цента» на подобные цели.

До этого премьер сообщил, что Словакия поддержит новые санкции против РФ, если в итоги саммита Европейского союза, запланированного на четверг, будут включены требования республики.

Он говорил, что не поддержит новые санкции против РФ, если ЕК не предложит решение ситуации с ценами на электроэнергию в Европе.

23 октября Евросоюз официально утвердил новый, 19-й пакет санкций против России. Объединение внесло в новый пакет ограничений более 100 танкеров под иностранными флагами, перевозящих российскую нефть.