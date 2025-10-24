Белоусову представили наземного робота для доставки дронов

Министру обороны России Андрею Белоусову в ходе его визита на передовой пункт управления одного из соединений Южной группировки войск представили наземного робота для доставки дронов.

«Министру обороны России была представлена разработанная специалистами Южной группировки войск наземная робототехническая платформа для доставки дронов, которая несет на себе несколько ударных FPV-дронов и один разведывательный беспилотный летательный аппарат», — указали в Минобороны.

Подчёркивается, роботизированная платформа способна самостоятельно передвигаться на несколько километров, а также имеет стационарные зарядные устройства для БПЛА, что увеличивает автономность.

Ранее сообщалось, что Белоусов проинспектировал работу передового пункта управления одного из соединений Южной группировки войск.