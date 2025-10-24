Армия России заняла еще один населенный пункт в ДНР

Армия России заняла Дроновку в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщает пресс-служба Минобороны в Telegram.

Об установлении контроля над Дроновкой главе военного ведомства Андрею Белоусову доложило командование Южной группировки российских войск в зоне спецоперации.

Министр, проинспектировавший один из пунктов управления группировки, поблагодарил личный состав группировки за мужество, проявленное при занятии Дроновки.

Российские войска продолжают выполнять задачу по выходу на административные границы ДНР. Так, ранее в октябре ВСУ были выбиты из Новопавловки.