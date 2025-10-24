Мобилизованный украинец впал в кому после ночи в ТЦК

Принудительно мобилизованный украинец впал в кому после ночи в территориальном центре комплектования (ТЦК – аналог российского военкомата на Украине), пишет "Страна.ua".

Принудительно мобилизованный мужчина после дня, проведенного в ТЦК, оказался в коме с разбитым черепом, поделилась подробностями украинская журналистка Дарина Трунова. В публикации утверждается, что это сын ее знакомых.

В материале речь идет о том, что после ночи в ТЦК пострадавший оказался в больнице травмой головы, ему провели трепанацию черепа, шансов выжить практически нет. При этом, по информации СМИ, его отцу и матери сообщили, что их сын упал в результате эпилептического припадка. При этом, как отмечается, уголовное дело правоохранительные органы, до сих пор не возбудили.