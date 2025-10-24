На Украине раздался крик отчаяния об обрушении фронта

Волонтер, основатель украинского центра поддержки аэроразведки Мария Берлинская в своем телеграм-канале описала крайне тяжелую ситуацию на фронте для ВСУ, заявив о риске стремительного прорыва российских войск и потери крупных украинских городов. По ее словам, линия обороны опасно истощена из-за катастрофической нехватки людей, что позволяет российским подразделениям продвигаться вглубь.

«Фронт трещит по швам, прорывается. Российская пехота через наши прореженные порядки врывается глубоко в тыл, на десятки километров. Прореженные, потому что у нас на километр фронта иногда 4-7 пехотинцев», — пишет она, задаваясь риторическим вопросом, может ли один человек контролировать участок в 150-200 метров.

Как отмечает Берлинская, российские войска используют тактику проникновения малыми группами, которые накапливаются в тылу и наносят удары. Она подчеркивает, что украинские солдаты держат оборону на пределе человеческих возможностей, однако силы не равны. Россия «давит массой», имея минимум в 5-7 раз больше пехоты и вкладывая в 50-70 раз больше средств в производство дронов, заявила украинская общественница.

Она также призвала украинцев не допустить потери Красноармейска (Покровска), Павлограда, а в перспективе — Запорожья, Днепра, Сум и Харькова.