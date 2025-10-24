Более 17 стран НАТО присоединились к инициативе Prioritized Ukraine Requirements List (PURL), в рамках которого союзники по альянсу закупают вооружения для Украины из американских запасов.

Об этом заявил главком ВСУ Александр Сырский.

"Более 17 стран - членов НАТО присоединились к инициативе PURL для коллективного финансирования закупок американского вооружения для Украины", - написал он в своем телеграм-канале по итогам телефонного разговора с верховным главнокомандующим Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе американским генералом Алексусом Гринкевичем.

Сырский добавил, что доложил американскому генералу о ситуации в зоне боевых действий.

HS: Финляндия возьмет в долг 100 млн евро на покупку оружия США для Украины

22 октября газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на должностных лиц США написала, что Вашингтон якобы отменил ключевое ограничение для Киева на применение некоторых западных ракет для ударов вглубь России. Газета указывала, что у США есть возможность регулировать использование Киевом данного вида вооружений, так как для наведения на цель применяются американские разведывательные данные. Этот шаг якобы последовал за тем, как полномочия на рассмотрение подобных ударов Киева были переданы от главы Пентагона Пита Хегсета Гринкевичу. Однако 23 октября президент США Дональд Трамп заявил, что информация о снятии ограничения на применение некоторых западных ракет для ударов вглубь России не соответствует действительности. В свою очередь в Пентагоне не подтвердили и не опровергли информацию WSJ.

Программа PURL была запущена 14 июля Трампом и генеральным секретарем НАТО Марком Рютте. Владимир Зеленский заявлял, что Украина хочет, чтобы союзники выделяли не менее $1 млрд в месяц на эту инициативу.

После начала Россией специальной военной операции западные союзники Киева многократно нарастили поставки вооружений на Украину и выделяют все новые пакеты помощи. При этом в Киеве постоянно настаивают на увеличении поставок военной помощи. В Москве неоднократно подчеркивали, что отправка Западом вооружений Киеву и содействие в обучении украинских военных лишь затягивают конфликт и не меняют ситуацию на поле боя.