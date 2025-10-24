Киев выделяет сотни миллионов долларов для ведения информационной войны против российской армии и спецназа «Ахмат».

Об этом рассказал командир спецназа «Ахмат», заместитель начальника главного военно-политического управления Минобороны России генерал-лейтенант Апти Алаудинов.

«Могу с гордостью сказать, что мы заставляем наших врагов тратить сотни миллионов долларов на то, чтобы воевать против нас в интернет-ресурсах, и это тоже своего рода война», — сказал Алаудинов. Его слова приводит РИА Новости.

Он отметил, что в связи с этим, противник продолжит вести военные действия против РФ, расходуя при этом значительные финансовые ресурсы. Такой подход, по мнению Алаудинова, позволяет российским войскам оказывать давление на украинскую экономику.

По словам командира подразделения «Ахмат», в ведении информационной войны принимают участие украинские специалисты, прошедшие подготовку у представителей спецслужб США и европейских государств. Он выразил мнение, что тем самым деньги тратятся «просто так».

Ранее Алаудинов заявил, что Украина находится под угрозой демографического кризиса, обусловленного значительными потерями личного состава вооруженных сил на линии фронта. По его мнению, руководство страны проявляет равнодушие к судьбе мужского населения, которое массово гибнет в ходе боевых действий. Он отметил, что мужчин задерживают на улицах и отправляют в зону боевых действий, не предоставляя альтернатив, пишет 360.ru.