Глава Rheinmetall рассказал, что над объектами концерна часто замечают БПЛА

Разведывательные дроны часто замечают над объектами германского оборонного концерна Rheinmetall.

Об этом газете Handelsblatt заявил глава компании Армин Паппергер.

"Над заводами, в том числе над нашим главным офисом в Дюссельдорфе и крупным производственным предприятием в Унтерлюсе в Нижней Саксонии, постоянно летают разведывательные дроны. Но для нас это не проблема. Вещи, которые мы считаем секретными, под открытым небом не стоят. Эти случаи показывают, что любая компания может оказаться в подобной ситуации и должна научиться защищать себя", - считает Паппергер.

По его мнению, крупным предприятиям необходимо быть готовыми к угрозам со стороны беспилотников.

3 октября аэропорт Мюнхена приостанавливал работу из-за появления нескольких беспилотных летательных аппаратов. 4 октября газета Bild сообщила, что утром 3 октября система обнаружения БПЛА федеральной полиции зафиксировала нарушение воздушного пространства в западной части аэропорта Франкфурта-на-Майне, примерно в 700 метрах. Полиции удалось задержать 41-летнего хорвата, управлявшего дроном. Мужчина оказался оператором-любителем, ему грозит штраф в крупном размере.

27 сентября глава МВД ФРГ Александер Добриндт заявил, что над землей Шлезвиг-Гольштейн в ночь на пятницу "были замечены рои дронов". Министр указал на рост числа случаев выявления неопознанных БПЛА в небе над Германией. Позже он объявил о создании специального подразделения по противодействию беспилотникам в составе федеральной полиции ФРГ.