ВС РФ ударили по центру подготовки наемников под Черниговом

Пленный военнослужащий 141-й отдельной механизированной бригады ВСУ Андрей Козловский стал источником информации о центре подготовки иностранных наемников в Черниговской области, по которому был нанесен удар ВС РФ, передает корреспондент ТАСС.

"В Черниговской области есть большой учебный центр, где готовят иностранцев. Среди инструкторов там украинские военнослужащие и тоже иностранцы", - сказал пленный.

По его словам, наемников на полигоне держат обособленно. Они отличаются формой одежды, экипировкой и вооружением.

Ранее в российских силовых структурах сообщили ТАСС, что расчеты ОТРК "Искандер-М" и БПЛА "Герань-2" нанесли комбинированный удар по лагерю подготовки наемников на полигоне Гончаровский, в результате ВСУ потеряли около 200 военных.

Козловский сдался в плен на территории Днепропетровской области в результате штурмовых действий ВС РФ.