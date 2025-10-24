Около недели назад впервые появилась информация о начале боев за освобождение Херсона. Как пишет «Царьград», такого ада не было с 2022 года. Тем временем Владимир Зеленский подписал абсурдный приказ, который выводит конфликт за пределы Украины.

Ситуация вокруг Херсона

15 октября ресурсы противника внезапно объявили о начале штурма Херсона. Чуть позже стали об этом говорить и российские эксперты, хотя началась и публикация опровержений. Например, об этом писал канал «Пионер запаса».

«Связался сейчас со многими подразделениями на Херсонском направлении, парни с удивлением узнали, что они, оказывается, сейчас "штурмуют" Херсон. Зачем нужны такие вбросы, я не понимаю», — писал он.

Через несколько часов появилось конкретика: сообщалось о начале десантной операции по освобождению острова Карантинный, который де-юре является частью городского округа, и созданию плацдарма. Контроль над ним даст господство над всей западной частью агломерации.

Подготовка шла заблаговременно: длительное время наносились удары по мостам, логистике и системам ПВО, изолируя будущий район боевых действий.

16 октября координатор николаевского подполья Сергей Лебедев написал: «К сожалению, мы не начали освобождать Херсон». 19 октября автор канала Condottiero написал об отступлении российских бойцов.

Однако уже спустя несколько часов губернатор Херсонской области Владимир Сальдо объявил, что началось освобождение Херсона. Он сказал, что ВС РФ заняли промзону Херсона на левом берегу Днепра и дачные поселки на островах.

«Да, это промышленная часть, но она есть и находится под контролем наших вооружённых сил. На островах, расположенных в низовьях Днепра, от Херсона и ниже, к Чёрному морю, достаточно большое количество дачных поселков. Они тоже все находятся под контролем Вооруженных сил [России]. Поэтому освобождение самого города Херсона уже начато», — заявил Сальдо.

Противник отступает

Сам остров Карантинный состоит из частной застройки в виде дачных домиков и портово-заводских зданий. Именно в порт сперва зашли ВС РФ, пройдя к нему через разрушенные и полупустые укрепления ВСУ. Освобождение территории позволит армии взять под огневой контроль всю западную часть города. Военные смогут активнее бить дронами по всему Херсону и перебрасывать малые штурмовые группы на правый берег Днепра.

В дальнейшем на правом берегу могут создать плацдарм. При этом ждать ли скорого штурма Херсона — пока неизвестно.

«России здесь нужные для такой крупной операции силы. Но даже ограниченные успехи в Херсоне заставят ВСУ перестать перебрасывать пехоту и технику оттуда под Покровское и Покровск», — заявил канал «Sputnik Ближнее зарубежье».

Вместе с тем, с фронта пришла хорошая новость — канал «Енот из Херсона» опубликовал видео штурма позиций противника на острове Карантинный. Кроме того, он подтвердил полный контроль над районом территории Херсонского судостроительного завода.

«По Херсону. Впервые с ноября 2022 года на правом берегу Днепра сформирован плацдарм. Быть добру!», — написал канал Alex Parker Returns 20 октября.

21 октября темпы освобождения Херсона стали расти. Продолжилась изоляция района и уничтожение военной инфраструктуры. Источники сообщали, что у украинских войск нет антидроновых средств и наблюдательных БПЛА. Киев, по всей видимости, не воспринимает Херсонскую область как часть Украины и списывает регион со счетов.

Почти ежедневно в районе острова погибает около полусотни вражеских военнослужащих, но украинские власти об этом молчат. Подразделения ВДВ продолжают зачистку и закрепление. Гражданское население ведет себя активно и содействует в поиске пособников ВСУ.

Абсурдный приказ

Зеленский тем временем подписал абсурдный приказ, который разрешает ВСУ действовать за пределами Украины — практически одновременно с продлением военного положения. Однако позднее стало известно, что Украина начала процесс запуска диверсионных групп в судоходную структуру, используемую Россией.

В частности, украинские военные готовятся отправиться в Турцию и Британию: они будут обслуживать корвет «Гетман Иван Мазепа», а также пять противоминных кораблей — «Черкассы», «Чернигов», «Мариуполь», «Мелитополь», «Гениченск». Все они были переданы Украине Западом.

Канал «Сварщики» не исключает, что впоследствии Турция пропустит украинские суда в Черное море, сделав исключение из моратория. Кроме того, Украина может готовиться к атаке по Балтике, что автоматически означает расширение конфликта. Автор подчеркивает, что украинский диверсионно-военный флот будет являться законной целью для России в «Черном или любом другом море».