В Минобороны РФ сообщили об уничтожении опорного пункта ВСУ под Красным Лиманом и успешных операциях российских сил под Северском. «Рамблер» собрал главные заявления российских военных к утру пятницы, 24 октября.

Удар «Гиацинта»

Российская самоходная пушка «Гиацинт-С» уничтожила опорный пункт ВСУ под Красным Лиманом, сообщили в Минобороны РФ. Военные рассказали, что на замаскированном опорном пункте располагался пункт управления украинскими беспилотниками.

Получив координаты цели, расчет «Гиацинта-С» отправился на заранее подготовленную позицию. Артиллеристы навели орудие на цель и несколькими выстрелами уничтожили объекты ВСУ. Это позволило российским штурмовикам продолжить наступление, подчеркнули в Минобороны.

Удар «Града»

Реактивная система залпового огня «Град» ВС РФ уничтожила позиции ВСУ в Запорожской области, сообщили в Минобороны. Операция была проведена в районе села Червоное.

Российские беспилотники-разведчики обнаружили укрепленные позиции, инженерные сооружения и места размещения расчетов ВСУ. Координаты были переданы расчету «Града», все цели были поражены.

Операция в Харьковской области

Операторы FPV-дронов и артиллеристы ВС РФ уничтожили два американских бронетранспортера М113, сообщили в Минобороны России. Операция была проведена в Харьковской области.

Воздушная разведка ВС РФ обнаружила бронетранспортеры с украинским десантом, когда те выдвигались на штурм позиций российских войск. По М113 были нанесены комплексные удары артиллерией и беспилотниками.

Обстановка под Северском

Артиллеристы ВС РФ уничтожили пункт управления дронами и блиндаж ВСУ на северском направлении, сообщили Минобороны России. Воздушная разведка обнаружила в районе Северска пункт управления беспилотниками и украинский блиндаж. Расчет гаубицы Д-30 поразил обе цели.

Операция в Днепропетровской области

Гвардейцы-разведчики ВС РФ провели штурм и зачистили опорный пункт ВСУ в Днепропетровской области, сообщили в Минобороны России. Сопротивление украинских сил, активно применявших ударные дроны, было подавлено, подчеркнули военные.

ВСУ потеряли NASAMS

Источник РИА Новости в российских силовых структурах сообщил об уничтожении радиолокационной станции зенитного ракетного комплекса NASAMS в Сумской области. По словам собеседника агентства, вместе со станцией была уничтожена пусковая установка.

«Мясные штурмы» ВСУ

Подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил ТАСС, что в последние несколько суток командование ВСУ устраивает «мясные штурмы» и «не считается с потерями» у Ямполя в ДНР. Марочко подчеркнул, что ВС РФ сдерживают натиск украинских сил.

Также Марочко сообщил, что ВСУ отступили на вторую линию обороны в Яровой, не выдержав натиска российских сил. Большая часть населенного пункта превратилась в «серую зону», подчеркнул он.