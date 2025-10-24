Атака 111 украинских БПЛА на Россию: взрыв в многоэтажке и пожары

Сегодня ночью силы противовоздушной обороны России отразили атаку 111 украинских беспилотников, один из дронов залетел в квартиру на 14-м этаже дома в Подмосковье. Какие регионы оказались под ударом, разбирался «Рамблер».

По данным Минобороны России, были уничтожены беспилотные летательные аппараты самолетного типа. Самой массированной атаке подверглась Ростовская область, здесь были сбиты 34 БПЛА.

25 беспилотников уничтожены над территорией Брянской области, 11 БПЛА – в Калужской и десять - над территорией Новгородской области. По семь дронов сбиты в Белгородской области и Крыму. Пять БПЛА перехвачены в Тульской, четыре — в Краснодарском крае, по два в Волгоградской и Орловской областях. Еще по одному дрону сбили над акваторией Азовского моря, а также в Липецкой и Тверской областях и в Московском регионе, говорится в сообщении в Telegram-канале военного ведомства.

Ростовская область

Сегодня ночью была отражена массированная атака украинских БПЛА на Ростовскую область, дроны были уничтожены в Таганроге, Новошахтинске, Красносулинском, Мясниковском, Каменском, Зимовниковском, Тарасовском, Миллеровском, Куйбышевском и Шолоховском районах. Об этом заявил в своем Telegram-канале губернатор региона Юрий Слюсарь.

По его словам, никто из людей не пострадал, но было несколько возгораний, которые оперативно потушены. При этом наиболее серьезная ситуация в Новошахтинске.

«Из-за пожара без электроэнергии остались многоквартирные дома, детский сад и техникум. Ночью аварийный службы провели переподключение на резервные линии, и у части потребителей свет появился. Но пока без энергоснабжения остается около полутора тысяч человек», — пояснил Юрий Слюсарь.

Губернатор отметил, что ведутся восстановительные работы.

В свою очередь Telegram-канал Shot со ссылкой на жителей Ростовской сообщил о серии взрывов, прогремевших в Таганроге, Каменск-Шахтинском и в Чертковском районе. По словам местных жителей, в небе были видны яркие вспышки, а от громких звуков сработали сигнализации машин.

Подмосковье

Пять человек пострадали в Красногорске в результате атаки ВСУ. Из-за взрыва беспилотника в квартире одного из жилых домов на бульваре Космонавтов произошло обрушение части стены. Об этом сообщил в Telegram-канал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

По словам главы региона, дрон залетел в одну из квартир на 14-ом этаже дома и взорвался.

«Пострадали пять человек, в том числе ребенок. Четверо оперативно доставлены в больницы, где им оказывается необходимая медицинская помощь», — заявил он.

Губернатор уточнил, что у взрослых — черепно-мозговые травмы, переломы и осколочные ранения, у ребенка — вывих колена и легкие травмы голени.

Ограничения на полеты

Временные ограничения на прием и выпуск самолетов сегодня ночью вводились в аэропортах Волгограда, Геленджика, Краснодара и Калуги. Об этом сообщил в своем Telegram-канале представитель Росавиации Артем Кореняко.

По его словам, к утру были сняты ограничения в южных аэропортах. Однако, по данным на 9:00 мск, аэропорт Калуги все еще не принимал и не выпускал самолеты.

Накануне Вооруженные силы Украины нанесли удар 139 БПЛА. В результате атаки ВСУ в Валуйском округе Белгородской области погиб человек, еще двое мирных жителей получили ранения. Также в результате удара дрона погибла жительница Брянской области.