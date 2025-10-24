Минобороны раскрыло подробности о ночных ударах ВСУ по России

В ночь на пятницу, 24 октября, Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили по России свыше сотни беспилотников. Об этом сообщило Минобороны России в Telegram-канале.

По данным ведомства, всего в течение ночи силы противовоздушной обороны (ПВО) перехватили 111 летательных аппаратов над 13 регионами России и Азовским морем. Больше всего дронов — 34 — сбили над Ростовской областью.

Еще 25 летательных аппаратов перехватили над Брянской областью, 11 — над Калужской областью, 10 — над Новгородской областью, по 7 — над Белгородской областью и Крымом, 5 — над Тульской областью, 4 — над Краснодарским краем, по 2 – над Волгоградской и Орловской областями, по 1 – над Липецкой, Тверской и Московской областью, а также над Азовским морем.

Вечером 23 октября Минобороны сообщало о массированной атаке ВСУ на Белгородскую область. По информации ведомства, над регионом сбили 20 летательных аппаратов самолетного типа.