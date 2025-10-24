Стали известны главные задачи российских военных в зоне СВО зимой

Военный эксперт Олег Глазунов заявил, что главной задачей Армии России в зоне СВО зимой станет контроль над Донбассом. Об этом пишет «Лента.ру».

По мнению аналитика, общей стратегической задачей российской армии является взятие Николаева и Одессы и выход на Приднестровье.

Собеседник издания отметил, что пока это вряд ли возможно, особенно предстоящей зимой. По его мнению, конфликт может продлиться еще порядка года, и ближайшая задача — освободить Донбасс.

Бои за микрорайон Херсона застали ВСУ врасплох

По словам эксперта, ВС РФ нужно взять основные города: Краматорск, Славянск и Дружковку.

Следующей задачей Глазунов назвал выход на Приднестровье.

Ранее экс-главком ВСУ, посол Киева в Великобритании Валерий Залужный выступил с заявлением о «глобальной войне» и милитаризации России.