После вступления Финляндии и Швеции в НАТО их политический курс в отношении России резко изменился. Если раньше страны активно сотрудничали с Москвой, то теперь стали одними из самых жестких критиков РФ в Европе. Финские и шведские политики регулярно призывают усиливать давление на Россию и вводить новые санкции. Однако, по оценкам китайских аналитиков, подобная позиция обернулась для них неприятными последствиями. Об этом сообщает издание 360kuai.

© ФедералПресс

«Россия недавно устроила впечатляющее военное шоу в Северной Европе, запустив межконтинентальную баллистическую ракету «Ярс». Это было больше, чем просто рядовые военные учения», – говорится в материале.

Ракету «Ярс» запустили с космодрома Плесецк

Особое внимание наблюдатели обратили на место запуска – космодром Плесецк в Архангельской области. Он расположен недалеко от границ Финляндии и Швеции, что придало тренировке дополнительный политический подтекст. Согласно мнению аналитиков из КНР, выбор площадки был сделан неслучайно и мог рассматриваться как своеобразный сигнал для новых членов НАТО.

Китайские СМИ отметили, что запуск «Ярса» фактически произошел на глазах у соседних стран, вызвав у них заметное беспокойство. В Хельсинки и Стокгольме, по словам экспертов, хорошо поняли, с какими последствиями может столкнуться их вступление в Североатлантический альянс.

В публикации подчеркивается, что таким образом Москва не только продемонстрировала свои военные возможности, но и напомнила о готовности ответить на любое проявление враждебности. Аналитики полагают, что запуск ракеты стал наглядным предупреждением для государств, решивших поддерживать антироссийскую линию, передает АБН24.

Ранее Владимир Путин заявлял, что любые удары по территории России с применением оружия большой дальности встретят крайне жесткий и однозначный ответ.