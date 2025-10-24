Названа причина аварии военного беспилотника в Польше

Военный беспилотник, потерпевший аварию в Иновроцлаве Куявско-Поморского воеводства в центральной Польше, потерял связь.

© Газета.Ru

Об этом сообщило радио RMF24 со ссылкой на майора Доминика Майка из военной жандармерии Быдгоща.

«Poczta Polska примет решение о продолжении разбирательства по вопросу компенсации на основании Гражданского кодекса, поскольку оператор, выполнявший полет, очевидно, имел страховку на случай потери связи с устройством, что и произошло вчера», — сказал Майк.

Об аварии беспилотника в ночь на 24 октября сообщила Польская группа вооружений. В результате инцидента никто не пострадал. Представители Военного авиационного завода №2, изготовившего аппарат, расследуют причины произошедшего.

10 октября сенаторы внесли в верхнюю палату конгресса США резолюцию, осуждающую предполагаемое нарушение воздушного пространства НАТО со стороны РФ. В качестве примеров нарушений были перечислены инцидент с дронами в Польше 9 сентября, появление дрона в воздушном пространстве Румынии 14 сентября и четыре появления российских истребителей в воздушном пространстве Эстонии.