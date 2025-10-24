СМИ: средства ПВО отражают атаку беспилотников в Ростовской области

Серия взрывов в Ростовской области, предварительно, системы противовоздушной обороны отражают атаку украинских беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

По словам жителей региона, они слышали около 5-7 взрывов под Таганрогом, Каменск-Шахтинском и в Чертковском районе.

«В небе были видны яркие вспышки и слышен звук мотора. Очевидцы утверждают, что от громких звуков сработала сигнализация у машин. В данный момент официальной информации о пострадавших и разрушениях нет», — говорится в публикации.

23 октября в Минобороны РФ рассказали, что в течение ночи над территорией страны перехватили 139 украинских беспилотников. Наибольшее количество целей — 56 — уничтожили в Белгородской области. В Брянской области сбили 22 дрона, в Воронежской области — 21, в Рязанской области — 14, в Ростовской области — 13. Еще четыре БПЛА ликвидировали в Крыму, по два — в Калужской, Тамбовской, Орловской и Волгоградской областях, один — в Курской области.

Ранее над российским регионом уничтожили 20 беспилотников ВСУ.