Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил, что военное братство между КНДР и Россией будет укрепляться независимо от внешнего давления. Ким сделал это заявление на церемонии закладки фундамента мемориала северокорейским солдатам в Курской области России, сообщает государственное агентство KCNA.

«Годы боевого братства, в течение которых ценой драгоценной крови была обеспечена гарантия долгосрочного развития двусторонней дружбы, будут продолжаться безостановочно», — заявил Ким Чен Ын, передает KCNA. Он также отметил, что угрозы со стороны «господства и тирании» не должны мешать дальнейшему развитию отношений между Пхеньяном и Москвой.

Ким сделал эти комментарии во время речи на церемонии закладки фундамента мемориала северокорейским солдатам, сражавшимся бок о бок с российскими войсками в Курской области. Церемония прошла при участии представителей властей обеих стран. Этот шаг власти КНДР и России рассматривают как символический акт укрепления стратегического сотрудничества на фоне непростой международной обстановки.

Ранее зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев подчеркивал, что отношения между Россией и КНДР строятся на союзническом договоре, который обеспечивает правовую базу для сотрудничества в политике, экономике и безопасности. В июле российская делегация во главе с Вячеславом Володиным посетила КНДР и поблагодарила за содействие в освобождении Курской области, отметив значимость двусторонних связей.