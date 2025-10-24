В Польше упал военный беспилотник

На территории центральной Польши, в городе Иновроцлав Куявско-Поморского воеводства, произошла авария военного беспилотного летательного аппарата. Инцидент с БПЛА, принадлежащим Военному авиационному заводу №2, подтвердила государственная оборонная компания Polish Armaments Group (PGZ).

В официальном сообщении корпорации указывается, что в результате происшествия никто не пострадал.

Специалисты авиационного предприятия уже приступили к расследованию обстоятельств и причин случившегося.

