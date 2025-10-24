В Европе допустили продолжение конфликта на Украине в 2026 и 2027 годах

Глава Евросовета Антониу Кошта по итогам саммита ЕС допустил продолжение конфликта на Украине в 2026 и 2027 годах, пообещав продолжить финансирование Киева столько, сколько необходимо. Его слова приводит РИА Новости.

«Мы подтвердили, что продолжим оказывать Украине необходимую поддержку так долго, как потребуется, и обеспечим ее финансированием, чтобы она продолжать сражаться за справедливый и прочный мир в 2026 и 2027 годах, если это будет необходимо», — подчеркнул политик.

15 октября Европейская комиссия представила документ под названием «Сохраняя мир — Дорожная карта готовности к обороне-2030». Он стал частью обсуждений в рамках саммита лидеров Европейского союза в Брюсселе 23 октября: в повестку мероприятия, например, включены упомянутые в документе вопросы военной помощи Украине и общих оборонных закупок стран объединения.