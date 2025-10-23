Минобороны прокомментировало полеты Су-30 над Калининградской областью

Российские истребители Су-30 совершили учебно-тренировочные полеты над Калининградской областью, границ других государств не нарушали, заявили в Минобороны России.

Ранее литовские власти сообщали о якобы нарушении воздушного пространства страны истребителем Су-30 и самолетом-заправщиком Ил-78.