Белгород под огнем: боец самообороны тяжело ранен после атаки дронов

Белгородская область подверглась атаке со стороны ВСУ, в результате которой тяжело ранен боец местного отряда самообороны. Об этом говорится в заявлении губернатора Вячеслава Гладкова. Удары беспилотников и обстрелы зафиксированы в областном центре и нескольких районах.

© Телеграм-канал Вячеслава Гладкова

«В посёлке Малиновка Белгородского района в результате атаки дрона тяжело ранен боец самообороны. Со множественными осколочными ранениями рук, ног и грудной клетки он доставлен в городскую больницу №2 г. Белгорода», — сообщается в заявлении.

Пострадавшему оказывается вся необходимая медицинская помощь.

Масштаб атаки оказался довольно серезным. Только в Белгороде из-за атак беспилотников повреждены многоквартирный и частный дома, пробиты крыши гаража и корпуса предприятия, посечены тринадцать автомобилей. Власти сообщают о многочисленных разрушениях в Белгородском, Шебекинском, Грайворонском и других округах. Удары пришлись как по жилым домам, так и по коммерческим и сельскохозяйственным предприятиям. В одном из хуторов Валуйского округа повреждена линия электропередачи, что привело к временному отключению света. В настоящий момент оперативные службы продолжают уточнять информацию о последствиях ударов.