В Ленобласти объявили о создании подразделения для защиты от атак БПЛА

Министерство обороны России поддержало инициативу о создании в Ленобласти военизированного подразделения «БАРС-47», рассказал в своем Telegram-канале глава региона Александр Дрозденко.

Губернатор заметил, что Ленобласть — один из первых регионов, где появится такая структура.

«На первом этапе планируем принять 105 человек, подразделение получит необходимое стрелковое вооружение, автомобильную технику и оборудование радиоэлектронной борьбы», — заметил Дрозденко.

Глава региона уточнил, что главными задачами подразделения станут защита и контроль ленинградского неба.

По его словам, в Ленобласти будут особенно рады ветеранам СВО, которые вернулись и хотят и дальше защищать Родину.

Ранее сообщалось, что в сентябре обломки сбитого дрона стали причиной пожара на территории завода КИНЕФ в Киришском районе. Возгорание удалось оперативно ликвидировать.