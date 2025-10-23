Трамп отметил связанное с войсками скандальное решение

Президент США Дональд Трамп отменил планы по введению войск Национальной гвардии в Сан-Франциско на грядущих выходных. Соответствующий пост появился у него в соцсети Truth Social.

Трамп отметил, что прошлой ночью говорил с мэром Сан-Франциско Дэниелом Лури. По словам американского главы, во время беседы глава города «очень вежливо попросил дать ему шанс изменить ситуацию».

«В эту субботу мы не будем перебрасывать войска в Сан-Франциско», — написал Трамп.

Напомним, что президент США начал применять практику ввода федеральных силовых ведомств в крупные города страны с целью борьбы с преступностью с июня 2025 года. На сегодняшний день силы нацгвардии и других американских ведомств вводились в Лос-Анджелес, Вашингтон, Чикаго, Мемфис и Портленд. При этом окружные судья чаще всего выступают против данной практики, называя ее незаконной.