В Японии отреагировали на тренировку ядерных сил России

Читатели портала Yahoo News Japan оставили десятки комментариев под публикацией о том, что тренировка ядерных сил России может содержать в себе предупреждение для Украины.

В среду, 22 октября, прошла тренировка российских стратегических ядерных сил под руководством президента РФ Владимира Путина. Управление практическими пусками осуществлялось из Национального центра управления обороной России.

После маневров Минобороны РФ опубликовало кадры пусков баллистической ракеты с атомного подводного крейсера «Брянск» из акватории Баренцева моря и межконтинентальной баллистической ракеты с космодрома Плесецк по полигону на Камчатке.

Часть пользователей отметила, что жителям Японии следует беспокоиться о своей стране, а не об Украине. Они добавили, что учения — просто тренировка, в них нет скрытых смыслов и сигналов.

«Это никакая не попытка устрашения. Наши СМИ руководствуются негласной политикой, согласно которой о России можно писать плохо, а вот хорошие новости сообщать нельзя. Тем самым в глазах японских читателей формируется образ России как однозначного царства зла на земле», — разъяснили подписчики.

Ряд комментаторов выразил надежду на то, что Россия продолжит подобные маневры, покажет свою силу тем, кто «вообще страх потерял». Они добавили, что Киеву следует согласиться на мирную сделку пока «есть еще что спасать».

Если Украина попытается атаковать материковую часть России, ей это не поможет — конец будет быстрым и бесславным, констатировали читатели.