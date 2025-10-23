Российские подразделения продолжают наступление в Купянске Харьковской области, блокируя пути снабжения Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом российские военнослужащие сообщили изданию «Известия».

Они рассказали, что главными целями стали ангары ВСУ вокруг Купянска, где украинские войска хранят и ремонтируют технику. При этом в черте города не утихают уличные бои, российские войска оттесняют ВСУ к реке Оскол. В связи с этим украинские войска не могут вовремя пополнять припасы, отметили военные.

«Противник бросает последние резервы. Раньше активности было намного больше, и передвижение автомобильной техники, и артиллерия сильнее работали. Сейчас намного меньше», — подтвердил оператор беспилотника с позывным Ореон.

Ранее командир группы беспилотников 1-й гвардейской танковой армии с позывным Контора рассказал, что солдаты ВСУ под Купянском сдаются в плен при помощи бота. По его словам, сначала расчеты разбрасывают над украинскими позициями агитлистовки, а определенные подразделения занимаются приемом заявок с той стороны.