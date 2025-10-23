Путин пообещал ошеломляющий ответ на поставки Tomahawk Украине

Удары вглубь России Tomahawk или другим дальнобойным оружием встретят ошеломляющий ответ. Об этом по итогам заседания XVII съезда Русского географического общества заявил президент РФ Владимир Путин.

Он назвал разговоры о возможности поставок ракет Tomahawk Киеву «попыткой эскалации конфликта».

«Но, если таким оружием будет наноситься удары по российской территории, ответ будет очень серьезным, если не сказать ошеломляющим. Пусть они об этом подумают», — сказал Путин.

Ранее Владимир Зеленский на пресс-конференции в Брюсселе заявил, что Киев в скором времени может получить ракеты Tomahawk. При этом переговоры по этому вопросу у Киева с Вашингтоном зашли в тупик. По словам Зеленского, Украина может получить Tomahawk или другое дальнобойное оружие от европейских государств, которые им располагают.