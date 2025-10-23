НАТО подтвердило встречу "коалиции желающих" в Лондоне 24 октября

Заседание "коалиции желающих" в Лондоне пройдет 24 октября под председательством Великобритании и Франции с участием генсека НАТО, подтвердила пресс-служба блока.

"24 октября генсек НАТО Марк Рютте отправится в Лондон для участия в заседании "коалиции желающих" под председательством премьер-министра Великобритании Кира Стармера и президента Франции Эмманюэля Макрона", - сообщила пресс-служба организации.

"Коалиция желающих" по оказанию помощи Киеву на встрече в британской столице планирует обсудить план из 12 пунктов по урегулированию конфликта на Украине, сообщала ранее со ссылкой на источники газета The Daily Telegraph.