Зеленский сделал заявление о применении дальнобойного оружия США для ударов по РФ

Украина никогда не применяла дальнобойное оружие из США для ударов по территории России. Об этом сообщил глава республики Владимир Зеленский, передает «Интерфакс-Украина».

По его словам, Украина при этом использовала различное дальнобойное оружие для ударов на территории боевых действий.