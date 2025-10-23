Зеленский сделал заявление о применении дальнобойного оружия США для ударов по РФ

Зеленский высказался о применении дальнобойного оружия США для ударов по России
Украина никогда не применяла дальнобойное оружие из США для ударов по территории России. Об этом сообщил глава республики Владимир Зеленский, передает «Интерфакс-Украина».
По его словам, Украина при этом использовала различное дальнобойное оружие для ударов на территории боевых действий.
«Мы никогда не использовали дальнобойное американское оружие для ударов по очень важным целям на территории России. Это важно. Мы использовали разное, у которого есть неплохие дальнобойные возможности. Но это было сугубо на территории боевых действий, я бы так сказал. Или подготовки к соответствующим выходам на боевые задачи со стороны Российской Федерации», — сказал он.