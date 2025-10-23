Зеленский сделал заявление о применении дальнобойного оружия США для ударов по РФ

Украина никогда не применяла дальнобойное оружие США для ударов по территории России. Об этом во время пресс-конференции в Брюсселе заявил Владимир Зеленский.

Ранее The Wall Street Journal опубликовал статью, в которой заявил о снятии Вашингтоном ограничения на использование Украиной американских дальнобойных ракет для ударов вглубь России. Позже президент США Дональд Трамп опроверг эту информацию, назвав ее фейком. По его словам, Украина не запускает ракеты американского производства, но может это делать с европейскими или «какими-то другими».

«Мы никогда не использовали дальнобойное американское оружие для поражения целей на территории России. Это важно. Мы использовали различное оружие, у которого есть неплохие дальнобойные возможности, но это было только на территории боевых действий или для подготовки к соответствующим выходам на боевые задачи со стороны Российской Федерации», — сказал Зеленский.

По его словам, Украина располагает собственными дальнобойными ракетами, которые могут поражать цели на расстоянии от 150 до 3000 километров.