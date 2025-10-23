Стало известно о прорыве ВС России в Малой Токмачке

Подразделения Вооруженных сил Российской Федерации (ВС РФ) смогли прорваться в Малой Токмачке в Запорожской области. Об этом сообщает Telegram-канал «Архангел Спецназа».

«На Ореховском участке наши штурмовые группы добились серьезного результата и прорвались к центру Малой Токмачки. Десантные группы на бронетехнике наскоком заехали сначала на юг села, а после прорвались западнее исправительной колонии», — указано в сообщении.

Отмечается, что украинские силы оказывали сопротивление только при помощи беспилотников, сухопутные подразделения не оказывали сопротивления.

Ранее сообщалось, что российские бойцы заняли три четверти села Малая Токмачка. Теперь военным предстоит окопаться на позициях, организовать логистику и вычислить позиции американской реактивной системы залпового огня HIMARS.