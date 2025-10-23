Абсолютное большинство (80%) жертв украинской агрессии в Луганской народной республике гибнут от иностранных дронов и артиллерии НАТО, рассказал подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко. Об этом пишет РИА Новости.

В четверг, 23 октября, пресс-служба правительства ЛНР заявила, что в Луганске произошел взрыв, пострадали два человека. Один из них находится в больнице в тяжелом состоянии.

«К сожалению, в ЛНР в результате ударов украинских дронов и артиллерии до сих пор гибнут мирные люди. Сейчас около 80% убийств людей идет за счет иностранных коптеров и натовской артиллерии», — отметил Марочко.

Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что в период с 2014 по 2024 год в Донбассе и Новороссии погибли от ударов со стороны Вооруженных сил Украины свыше 300 детей.

«Сотни несбывшихся судеб и несказанных слов. Жизни мальчиков и девочек оборвались от мин, снарядов, ракет, обстрелов родных домов. Они хотели взрослеть, играть и дружить, но стали жертвами жестокости и ненависти», — подчеркнул глава региона.

Глава ДНР Денис Пушилин заметил, в свою очередь, что за 11 лет ранения получили свыше тысячи несовершеннолетних.