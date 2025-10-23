Командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов выступил с прямым предупреждением в адрес Соединенных Штатов, заявив, что в случае прямого военного столкновения «кровь будет течь со всех сторон».

© Московский Комсомолец

На фоне краха дипломатических усилий по Украине он призвал Вашингтон и Москву наконец услышать друг друга.

«Если будет война между нами, не будет такого, что из нас будет течь кровь, а из американцев молоко. Кровь будет со всех сторон. И поэтому нам с американцами пора друг друга услышать», — заявил Алаудинов на пресс-конференции в рамках медиафорума Международного клуба народного единства (МКНЕ).

Этот призыв к диалогу прозвучал в момент максимального обострения отношений. Накануне президент США Дональд Трамп отменил саммит с российским лидером Владимиром Путиным и ввел новые санкции против России. Дмитрий Медведев эти действия назвали «актом войны» и заявили о готовности действовать на поле боя без оглядки на переговоры.

Алаудинов предупредил Украину о грозящей катастрофе

В своей речи Алаудинов подчеркнул, что просто слушать недостаточно — необходимо именно услышать позицию другой стороны, чтобы избежать катастрофических последствий.