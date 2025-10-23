Раскрыты траты соседа России на закупку оружия для Украины

Власти Финляндии одобрили закупку вооружения для Украины на сумму 100 миллионов евро в рамках американской программы PURL. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на премьер-министра республики Петтери Орпо.

Отмечается, что покупка вооружения для Украины будет произведена за счет средств, взятых властями Финляндии в долг. При этом власти страны не планируют очередных сокращений расходов.

«Выбор сделан, несмотря на то, что госдолг будет увеличен. Ситуация на Украине остается критической. Нам нужно им помочь. Мы не можем оставаться в стороне, когда активно участвуют все страны Северной Европы и Прибалтики», — сказал Орпо.

Стало известно, почему НАТО продолжает снабжать Украину оружием

Напомним, что программу PURL запустили 14 июля президент США Дональд Трамп и генсек НАТО Марк Рютте. Она предполагает выкуп союзниками по альянсу вооружений для Украины из американских запасов. Финляндия присоединилась к программе в октябре.