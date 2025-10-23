Россию призвали показать "сюрприз" Западу на ядерном полигоне

Военный корреспондент Александр Коц заявил, что единственный способ для России избежать большой войны с Западом — это диктовать свою волю с позиции силы, демонстрируя в том числе и новые «сюрпризы», возможно, даже на ядерном полигоне. В эфире «Радио КП» он также предупредил, что следующее мирное предложение для Киева будет значительно хуже нынешних.

«У нас единственный шанс удержаться от этого конфликта – это становиться сильнее и диктовать свою непреклонную волю с позиции преобладающей силы... Владимир Владимирович тут намекнул, что есть у нас еще парочка сюрпризов, которые мы можем преподнести, – ну, надо их преподнести. И на полигоне Новая земля надо что-то показать такое, что сейчас запрещено мораторием», — отметил он.

По мнению Коца, Украина может служить полигоном для испытания всего российского неядерного вооружения, пока Запад не перейдет черту и не начнет поставлять Киеву ракеты Tomahawk.

Он подчеркнул, что при любом сценарии эскалации больше всего пострадает именно Украина.