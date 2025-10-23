Осенняя распутица серьезно осложняет передвижение военной техники на отдельных участках линии боевого соприкосновения. Например, возле села Варачино (Сумская область) нашими дроноводами была обнаружена утонувшая в грязи БМП-2 одного из формирований сухопутных войск киевского режима.

Боевая машина пехоты провалилась под самую башню и была брошена своим экипажем. Чтобы ее не эвакуировали, по ней ударили дроном-камикадзе.

Долгое время "двойки" были основными образцами техники в механизированных соединениях ВСУ, но часть доставшегося в наследство от Советской армии парка распродали различным иностранным армиям. Также большое количество их было потеряно во время украинской карательной операции в Донбассе.

В результате к началу специальной военной операции в строю оставалось около семисот штук, в настоящее время более трех сотен из них уже уничтожено.