Зеленский захотел получить Tomahawk от Европы после отказа Трампа

На фоне отказа президента США Дональда Трампа от передачи Украине дальнобойных ракет Tomahawk Киев начал вести разговор об этих снарядах с европейскими странами. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает в Telegram издание «Страна.ua».

«Дальнобойное оружие есть не только в США — оно также есть в некоторых европейских странах, в частности "Томагавки". Мы уже говорим со странами, которые могут помочь», — заявил украинский лидер.

Ранее Трамп заявил, что американские военные обучаются использованию дальнобойных ракет Tomahawk в течение шести месяцев, но не будут делиться этими знаниями с другими странами.

В октябре также стало известно, что Трамп потребовал от Зеленского пойти на территориальные уступки ради мира с Россией. Собеседник The New York Times отметил, что Зеленский якобы ответил отказом на требование Трампа.