В зоне специальной военной операции (СВО) Вооруженные силы Украины (ВСУ) задействовали против российских войск буксируемую гаубицу 155 калибра М198. Об этом стало известно из ежедневного отчета Министерства обороны России.

Как рассказали в оборонном ведомстве, гаубица американского была замечена в зоне ответственности группировки войск «Север» — бойцы соединения уничтожили ее. Кроме артиллерийского орудия российские войска уничтожили на этом направлении одну боевую бронемашину и станцию радиоэлектронной борьбы. Украинские войска потеряли до 195 военнослужащих.

Портал правительственной «Российской газеты» называет М198 редким для ВСУ вооружением.

С такой же оценкой Армию России беспилотники-камикадзе российский концерн Zala. В сводках Минобороны с начала СВО упоминание М198 встречалось лишь около 230 раз, в то время как гаубица M777 упоминалась более 1150 раз.

Украина выделит миллиарды на вооруженные силы

Ранее зампред Совбеза Дмитрий Медведев анонсировал изменение хода спецоперации — по его словам, благодаря тому, что президент США Дональд Трамп отменил встречу с российским лидером Владимиром Путиным, Вооруженные силы России могут начать наносить более массированные удары по Украине.