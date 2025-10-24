Военный эксперт раскрыл особенности осенне-зимней кампании в зоне СВО

Российская армия в осенне-зимний период сосредоточится на ударах по энергетическому комплексу Украины. Такие прогнозы дал военный блогер Юрий Подоляка в своем Telegram-канале. Он опубликовал свое видение развития сценария боевых действия в зоне СВО.

По мнению эксперта, российские вооруженные силы продолжат наносить удары по энергетической инфраструктуре Украины в осенне-зимний период. Подобная стратегия направлена на дезорганизацию работы предприятий оборонной промышленности страны, отмечается в публикации.

Подоляка считает вполне вероятным сценарий, при котором Украина столкнется с масштабными отключениями электроэнергии в холодное время года. Главной целью предполагаемых ударов с воздуха является нанесение максимального ущерба военно-промышленному комплексу. Согласно прогнозу, помимо объектов энергетики, атакам могут подвергнуться объекты железнодорожной инфраструктуры, промышленные предприятия и склады с военной техникой и вооружением.

Одновременно с этим, сухопутные войска России могут активизировать свои действия на различных участках фронта. Подоляка с большой долей вероятности оценивает потери украинской стороной контроля над значительной частью территории Донецкой Народной Республики. По его мнению, российские силы будут стремиться к установлению контроля над северными районами Запорожской области и продвижению в направлении Днепропетровской и Херсонской областей. На реализацию данной операции эксперт отводит время до весны.