Россия и Украина обменялись телами погибших

Россия передала украинской стороне тысячу тел погибших военных, сообщает РБК со ссылкой на украинский координационный штаб. Telegram-канал Shot сообщает, что между Россией и Украиной произошел обмен в формате 1000 на 31.

По данным Shot, обмен состоялся в Брянской области в ночь на 23 октября. До этого обмен проводился 18 сентября. Тогда Россия передала Украине тысячу тел военных, Киев передал Москве тела 24 российских военнослужащих.

Россия и Украина договорились об обмене пленными и телами погибших во время второго раунда летних переговоров в Стамбуле. В конце августа на Украине сообщили, что за 2025 год страна получила более десяти тысяч тел солдат.