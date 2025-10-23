Израиль атаковал базы "Хезболлах" в горных районах у границы с Сирией

Истребители израильских ВВС нанесли серию ударов по предполагаемым военным объектам шиитской организации "Хезболлах" в восточных районах Ливана, сообщил телеканал LBC.

По его сведениям, интенсивным бомбардировкам подверглись тренировочные базы и подземные сооружения в горной местности на границе с Сирией. Очевидцы передали о мощных взрывах, раздавшихся в окрестностях городов Джанта, Наби-Шит и Шимстар.

Еще два воздушных рейда были совершены на наземные цели в северном регионе Хермель, который подвергался атакам 16 октября.

По информации телеканала, из-за израильских авиаударов прерваны занятия в местных школах. Жителям рекомендовано направиться в укрытия.