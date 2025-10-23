Минобороны: средства ПВО сбили за сутки 293 беспилотника

Силы противовоздушной обороны за прошедшие сутки ликвидировали 293 украинских беспилотника над территорией России. Об этом в четверг, 23 октября, сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

— Средствами противовоздушной обороны сбиты три управляемые авиационные бомбы и 293 беспилотных летательных аппарата самолетного типа, — написали в Telegram-канале оборонного ведомства.

В этот же день временные ограничения на прием и выпуск рейсов ввели в столичных аэропортах Домодедово и Жуковский, о чем сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко. Впоследствии ограничения сняли.

В этот же день пожар произошел на территории предприятия в Рязанской области из-за падения обломков украинского беспилотника. Пострадавших в результате атаки нет, специалисты оценивают материальный ущерб.

Днем ранее украинская армия ударила дроном-камикадзе по селу Андрейковичи в Брянской области — в результате атаки умер один мирный житель.