Напряжение на фронте растет, а российские войска продолжают работать по тылам. Однако последние удары были необычными. Как сообщает «Царьград», кроме «Кимскандеров» зафиксирована необычная атака по Одессе — не исключено, что речь идет о первом этапе давно предсказанной операции.

Удар «товарища Кима»

Владимир Зеленский попытался презентовать украино-европейский план из 12 пунктов, в котором объявил о неких гарантиях безопасности для России, однако фактически список оказался неизменным: отдать Крым, Донбасс, «покаяться» и дать Украине денег. При всех разговорах о «мире» по российским регионами активно пытались ударить, в том числе британскими ракетами Storm Shadow.

Вскоре после ударов ВСУ по Брянску стали приходить новости о роях «Гераней», «Кинжалов» и баллистических ракет. Удары шли по Харьковской, Сумской, Полтавской, Днепропетровской, Киевской и Одесской областям — прилеты по ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6 в Киеве, удар по Трипольской ТЭС.

При этом мониторинги сообщают, что по Киеву могли лететь вовсе не «Искандеры», а корейские ракеты KN-23/24. Их уже прозвали «Кимскандеры» — канал «Воевода вещает» отмечает, что они неточные, но «их много и за недорого».

Не только энергетика

В Киеве массированный удар пришелся не только по энергетической инфраструктуре. В Борисполе уничтожен тренировочный лагерь рядом с территорией аэропорта, на территории которого, похоже, находились в том числе иностранные инструкторы. Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщал, что более 10 погибших и 17 человек раненых.

«Есть данные об уничтожении штабного бункера вместе с офицерами, в том числе из стран НАТО. Есть уничтоженный цех, производящий двигатели для БПЛА около Жулян. В Черкасской области критические повреждения получила одна из крупнейших железнодорожных развязок на Украине», — добавил он.

Другой прилет в Новгород-Северский — поражен пункт сбора. Туда перенаправляли потрепанные на Сумском направлении подразделения ВСУ. Теперь на ротацию можно не надеяться.

В Холмах удар пришелся по дислокации подразделения в ресторанно-отельном комплексе на выезде «Журавель». Там располагались иностранные наемники. В Гончаровском — жесткий прилет по штабу танкового полигона.

Одесса вернется в Россию: город, где говорят на русском языке

Операция «Одесса»

Во время ударов по Одесской области, где наблюдались множественные взрывы и отключения электроснабжения, были попадания в районе порта Измаила. Предварительно, на дно ушел паром с техникой НАТО.

Из-за активизации наших сил на Херсонском направлении, а также появления безэкипажных катеров, появилась версия о начале изоляции черноморского района. Речь не идет о начале наступления на Одессу, однако это не значит, что изоляция не имеет смысла — по морю на Украину завозят огромное количество вооружения.

Как ранее заявил полковник армии США в отставке военных кампаний Дуглас Макгрегор, от ВС РФ логично ожидать прямого наступления на Одессу. Он считает, что украинцы ничего не смогут сделать, чтобы остановить ВС РФ.