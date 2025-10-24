Силы ПВО сбили семь БПЛА над Калужской областью и Московским регионом

В Минобороны России заявили, что российские средства ПВО сбили семь БПЛА над Калужской областью и Московским регионом.

«С 08:00 до 10:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены семь украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — указывается в сводке ведомства.

Уточняется, что четыре БПЛА сбили над территорией Калужской области, а ещё три — над Московским регионом.

Ранее сообщалось, что силы ПВО сбили за минувшую ночь 111 украинских беспилотников над российскими регионами.