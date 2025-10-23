Ядерные учения России: в США сделали заявление

Российские стратегические ядерные силы, недавно проведшие масштабные учения под руководством президента РФ Владимира Путина, сохраняют полный паритет с силами НАТО. К такому выводу пришел американский журнал Military Watch Magazine, проанализировав состояние российской ядерной триады. При этом аналитики издания считают, что воздушная составляющая российских ядерных сил «несколько слабее», чем у альянса.

Издание отмечает, что наземный и морской компоненты российских стратегических сил занимают ведущие позиции в мире. Однако, по мнению авторов, "положение воздушной составляющей остается несколько слабее". Журнал связывает это с задержками в создании бомбардировщика нового поколения ПАК ДА.

Анализ был опубликован на фоне плановой тренировки российских стратегических сил. В ходе учений, как сообщалось, были выполнены практические пуски ракет.

В частности, межконтинентальная баллистическая ракета «Ярс» стартовала с космодрома Плесецк, а с атомной подводной лодки «Брянск» в Баренцевом море была запущена баллистическая ракета «Синева». Также крылатые ракеты были запущены со стратегических бомбардировщиков Ту-95МС.