Последние резервы ВСУ и зачистка домов: что происходит в Купянске сегодня

Купянск постепенно переходит под контроль российских сил, пишут «Известия». По данным корреспондента газеты, основные пути снабжения ВСУ в городе полностью отрезаны, а оставшиеся боеприпасы и техника находятся под «плотным огнем российской артиллерии».

Корреспондент «Известий» рассказал о применении самоходной пушки «Пион» в районе Купянска. Цель ударов - ангары, в которых ВСУ хранят вооружения и ремонтируют технику.

Корреспондент газеты добавил, что в городе не прекращаются уличные бои. Штурмовики зачищают дома, в которых находятся силы ВСУ, постепенно оттесняя украинские войска к реке Оскол. Российские ударные дроны полностью контролируют небо над городом, подчеркивается в статье.

«Противник бросает последние резервы. Раньше активности было намного больше, и передвижение автомобильной техники, и артиллерия сильнее работала. Да, FPV летают, разведдроны летают, самолеты разведывательные, но сейчас намного меньше», - рассказал военнослужащий с позывным «Ореон».

В Минобороны РФ ранее сообщили, что российские войска уничтожили опорный пункт ВСУ на сватовско-купянском направлении. Удар по объекту был нанесен из артиллерийской установки «Мста-С». В результате были поражены склады боеприпасов, западные артиллерийские системы и площадки для взлета дронов, подчеркивали в Минобороны.