Страны НАТО могут сбить российские самолеты только в случае прямой угрозы. Об этом 23 октября заявил генеральный секретарь блока Марк Рютте в интервью Fox News.

В Североатлантическом альянсе начали обсуждать возможность перехвата воздушных судов РФ после того, как Эстония обвинила Москву в якобы нарушении ее истребителями своих границ. В Минобороны России опровергли доводы Таллина, подчеркнув, что МиГи выполняли плановый перелет и не вторгались в пространство других государств.

«В случае необходимости НАТО может сбить эти самолеты, если они представляют угрозу. Если нет, их перехватят, а затем аккуратно выведут за пределы [воздушного пространства]», — отметил Рютте.

Как писала «Парламентская газета», пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков предупредил, что Россия отреагирует на поражение своих объектов в небе «как суверенная страна». Белорусский лидер Александр Лукашенко также заверил руководство Североатлантического альянса, что «ответ прилетит мгновенно».