Министерство обороны Казахстана сообщило, что беспилотный летательный аппарат, фрагменты которого были найдены в граничащей с Россией Западно-Казахстанской области, взорвался. В результате пострадавших и разрушений нет, так как взрыв произошел в безлюдной местности.

"В Бурлинском районе Западно-Казахстанской области зафиксирован факт взрыва беспилотного летательного аппарата неизвестного происхождения. Обломки обнаружены в удаленной местности, вне зоны проживания населения. Пострадавших и материального ущерба не зарегистрировано", - говорится в сообщении.