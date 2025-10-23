Испания направит в Польшу два истребителя для операции НАТО

ВВС Испании развернут в ноябре в Польше два истребителя в рамках операции НАТО Eastern Sentry ("Восточный часовой"), направленной на укрепление восточного фланга альянса. Об этом сообщила газета El País со ссылкой на источники.

© Wikipedia

Это не единственный вклад Мадрида в инициативу НАТО. Ранее Генштаб королевства сообщил, что Испания уже предоставила для операции два истребителя Eurofighter и самолет-заправщик A400M, которые оказывают поддержку с авиабазы Шяуляй в Литве. Таким образом, Испания станет одним из основных участников Eastern Sentry, пишет издание.

12 сентября генеральный секретарь НАТО Марк Рютте объявил о начале операции Eastern Sentry. Она стала итогом консультаций по статье 4 Договора о НАТО, которые были начаты 10 сентября по запросу Варшавы в связи с инцидентом с БПЛА. Утром 10 сентября оперативное командование польской армии заявило об уничтожении нескольких объектов, идентифицированных как БПЛА и вторгшихся в воздушное пространство страны. По словам премьер-министра Дональда Туска, в ночь на 10 сентября было зафиксировано 19 нарушений воздушных границ.

Как заявили в российском Минобороны, ВС РФ в ночь на 10 сентября нанесли удар по предприятиям ВПК Украины в Ивано-Франковской, Хмельницкой, Житомирской областях, а также в Виннице и Львове, "объекты для поражения на территории Польши не планировались". Дальность БПЛА, которые якобы пересекли границу с Польшей, не превышает 700 км. В МО России заявили, что готовы к консультациям с польской стороной "по данной теме".