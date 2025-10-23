Ермак заявил об усилении ударов ВСУ по России

Реакция Кремля и заявления украинских чиновников

© Global look

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что удары ВСУ по территории России будут усиливаться. Об этом сообщает издание "РБК-Украина".

"Мы отвечали и продолжим отвечать. Удары по агрессору будут усиливаться. Давайте смотреть на результаты, а не обсуждать подготовку к этим ударам. Больше я ничего комментировать не могу", — сказал Ермак.

Ранее глава украинского МИД Андрей Сибига на Форуме по безопасности в Варшаве призвал западные страны признать, что Россия находится в состоянии войны с трансатлантическим сообществом. Он заявил, что Россия "должна четко отдавать себе отчет, что на сегодня и в будущем не будет ни одного безопасного для них места" и что "украинское оружие и украинская армия достанут любые военные объекты на их территории".

Представитель Кремля Дмитрий Песков не увидел в словах Андрея Сибиги ничего нового.